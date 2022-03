Vier Oekraïense gezinnen in oude mavo in Wissenkerke: ‘We hebben een heel fijn welkom gehad’

,,Om voor onze kinderen te zorgen en in onze behoefte te kunnen voorzien", vertelt Evgen, een van de vier mannen die mee zijn gekomen. ,,Wij vinden het akelig om op iemands zak te leven.” Samen met Dina en Elisey wil hij graag vertellen hoe het hen vergaat. ,,Het gaat goed", vertelt Dina. ,,We zijn happy in Holland. We hebben hier een heel fijn welkom gehad en er is goed voor ons gezorgd.” Het gesprek verloopt via de vertaaldienst Google Translate. Vragen en antwoorden worden ingesproken op de telefoon en via Translate vertaald. Een systeem waar de gezinsleden al helemaal aan gewend zijn in de korte tijd dat ze in Wissenkerke zijn.