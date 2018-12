Vier Goese kerken zingen samen bij de Sint-Maartensbrug

GOES - Een lichtjestocht is er dit jaar niet, maar vier kerken uit Goes-Oost trakteren de Goesenaren wel op een ander evenement. Komende zaterdag wordt er gezongen bij de Sint-Maartensbrug.

Het evenement ‘Samen zingen over kerst’ is als het ware een vervolg op ‘Zingen bij de Stenen Brug’ dat de Vrije Evangelische Gemeente twee jaar geleden nog alleen organiseerde op het pleintje bij de Stenen Brug in de binnenstad. ,,Dat was een onverwachts groot succes’’, blikt dominee Gerard van de Wetering terug. ,,Stonden daar ineens een paar honderd mensen te zingen.’’

Lichtjestocht

Voor het muzikale evenement bij de Sint-Maartensbrug werkt de Vrije Evangelische Gemeente samen met drie andere kerken uit Goes-Oost, namelijk de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente en de Evangelische Gemeente Rafaël. Deze combinatie tekende vorig jaar ook al voor de organisatie van de vierde editie van de populaire lichtjestocht door Goes-Oost. Daarbij maken deelnemers, al wandelend langs een paar duizend brandende kaarsjes, kennis met het kerstverhaal.

Die lichtjestocht vindt om het andere jaar plaats, maar de kerken vonden het jammer om dit jaar niets te doen. Met het succesvolle zangfestijn bij de Stenen Brug nog in het achterhoofd, opperde iemand het idee om iets bij de haven te doen. ‘Een van de mooiste plekjes van Goes’, vindt Van de Wetering. Het idee is werkelijkheid geworden. Komende zaterdag ligt er een boot in de haven waarop Gospelkoor Testimony en gospelzanger Rijk Stouwdam het publiek zullen vermaken. Muziekkorps Euphonia zorgt voor de muzikale begeleiding.

Voor de presentatie van het evenement hebben de kerken de Goese troubadour Theo van Teijlingen weten te strikken. Een bijzondere rol is ook weggelegd voor burgemeester Margo Mulder. Zij leest het kerstverhaal voor. Een groep kinderen zal het vredeslicht uit Bethlehem uitdelen aan de mensen in het publiek. ,,Het idee daarachter is dat het aan iemand kan worden doorgegeven die wel wat licht in zijn leven kan gebruiken’’, legt de dominee van de Vrije Evangelische Gemeente uit.

Zichtbaarheid van de kerk

Van de Wetering is in zijn nopjes met het nieuwe evenement. Het past in zijn visie dat kerken veel meer naar buiten moeten treden. Met die gedachte werd de lichtjestocht - waarvan de eerste editie nog door de Vrije Evangelische Gemeente alleen werd georganiseerd - in 2011 ook geboren. Van de Wetering opperde toen het idee om de traditionele kerstnachtdienst te vervangen door een kerstfeest op straat. Uiteindelijk vond het allebei plaats.

De boot ligt zaterdag aan de oostzijde van de Sint-Maartensbrug, pakweg voor de voormalige strafgevangenis. Het publiek kan het festijn aanschouwen vanaf onder meer het pleintje aan de J.A. van der Goeskade of het bruggetje. Nu is het duimen voor goed weer. Maar er is een ‘plan b’. Als het te slecht is, verhuist het evenement naar de Grote Kerk.