Vier gewonden bij ernstig ongeluk in Hoedekenskerke

Het ongeval gebeurde rond half twaalf bij een boomgaard aan de Vrouwenweg. De kar belandde in een sloot, waardoor vier mensen bekneld raakten. Twee van de vier slachtoffers zijn zwaargewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De Vrouwenweg is momenteel volledig afgesloten.