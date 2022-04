Verwarde man mishandelt treinreiziger in Kruiningen

Een transforma­tor van 336 ton, die zet je niet zomaar even op de wal

RILLAND - Hoe breng je een transformator van 336 ton aan wal als dat niet met een kraan kan? Dat was best even puzzelen voor de mensen van transformatorfabriek Royal Smit. Uiteindelijk kon het zware apparaat bij Rilland op een trailer aan land worden gereden, maar dat kostte aardig wat voorbereiding.

