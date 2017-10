Verwaarloosde honden gevonden in woning Goes

Goese Lyceum opgelucht: gebouw is toch veilig

25 oktober GOES - Het Goese Lyceum kan opgelucht ademhalen. Even was er twijfel over de veiligheid van de constructie van het schoolgebouw aan de Oranjeweg, dat in 2014 is opgeleverd. Woensdagmiddag kon elk risico worden uitgesloten.