Vertrouwde namen op SGP/CU-lijst in Borsele

Ovezande komt verant­woord samen met kerstpuz­zel­tocht

OVEZANDE - ‘Geef Licht’ is vandaag het thema van de kerstpuzzeltocht in Ovezande. ,,Breng wat vrolijkheid onder de mensen, dat is ons doel”, legt Charlotte den Toonder uit. Het dorp staat urenlang in het teken van de puzzeltocht.

18 december