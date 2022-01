Vertrouwde namen op kandidatenlijst Gemeentebelang

Goese cafébaas Kees Baarends (63) overleden: ‘Hij kon pruttelen, maar had een klein hartje’

GOES - Grote feesten waren zijn ding niet zo. Het liefst stond Kees Baarends achter de bar op een rustige middag, met slechts een handvol klanten in de zaak. Dan was hij in zijn element. De Goese cafébaas overleed afgelopen vrijdag op 63-jarige leeftijd.

28 december