Vertrekkende prins carnaval geeft Kwadendamme eindelijk een dorpswapen

‘Belse Prins voor Pikpotters’ kopte de krant toen Doene in 1999 de carnavalsprins van Kwadendamme werd. Hij woonde toen al in Vlaanderen, maar aangezien hij een geboren en getogen Kwadendammer is, vormde dat geen probleem. De afgelopen 22 jaar kwam Prins Geert voor bijna elke belangrijke vergadering of gebeurtenis rondom carnaval naar De Pikpot gereden. ,,Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar het is nu tijd om het stokje over te dragen.’’ Doene is in totaal al meer dan veertig jaar betrokken bij de carnavalsvereniging.