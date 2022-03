Vertrekkende directeur SWMO prijst ‘haar’ mensen: ‘Toen het dreigde te escaleren, gingen zij de straat op’

Marja Noordhoek (54) neemt na negen jaar afscheid van welzijnsorganisatie SMWO, die voor de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio het maatschappelijk werk uitvoert en voor Goes en Schouwen-Duiveland ook nog het welzijnswerk. ,,Het was een verademing toen ik hier kwam werken, nadat ik toch altijd een beetje in een witte-mannen-wereld had gewerkt’’, zegt ze, doelend op haar eerdere banen bij de gemeenten Tholen en Reimerswaal, de provincie en SportZeeland. ,Al op mijn eerste werkdag bij SMWO had ik meteen mooie ontmoetingen met Turkse en Bulgaarse dames.’’

Niet stinkend rijk

Het is inherent aan een organisatie als SMWO, waarvoor 140 betaalde medewerkers en nog eens 400 vrijwilligers van allerlei pluimage actief zijn. Gevraagd naar wat haar zal bijblijven, noemt Noordhoek de enorme betrokkenheid van deze mensen. ,,Je wordt hier niet stinkend rijk, en dat terwijl het werk vaak pittig is. Hier werken mensen die stuk voor stuk iets voor anderen willen betekenen.’’ Juist in de coronaperiode werd dat volgens de vertrekkende directeur nog eens extra duidelijk. ,,Waar veel mensen veilig achter hun computer zaten, gingen onze mensen de straat op om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor anderen’’, zegt ze. ,,Of neem de jongerenwerkers. Je zag in die tijd ineens wat steekpartijen in Goes. Het dreigde vooral tijdens de avondklok te escaleren. Onze jongerenwerkers zijn de straat opgegaan om de jongeren letterlijk naar binnen te praten.’’