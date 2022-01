Verrassinkje hier en daar, maar de Reimerswaalse kieslijsten tellen veel bekende namen

Bij de grootste partij, de SGP, stopt Rien Bruinooge als raadslid. De Kruiningenaar heeft er straks veertien jaar op zitten. Blijft de SGP even groot, dan wordt Bruinooge vervangen door Johan Sinke uit Yerseke. Wethouder Maarten Both is lijsttrekker en kandidaat-wethouder. De zittende raadsleden Rien Sinke, Artwin Otte, Daniël van Iwaarden, Leonard Harthoorn, Ad Meeuwsen en Tonnie Bliek staan op de plaatsen twee tot en met zeven.

Bij PvdA en ChristenUnie verandert niets in de top van de lijst: namens de PvdA is wethouder Kees Verburg lijsttrekker, onder hem staan Hans van Stel en Marjolein Sinke. Bij ChristenUnie bestaat de top drie ook uit bekende namen: dat zijn zittend raadsleden Huib Bouwman, Barbara van den Bogaerdt en Andries Jumelet.

Yerseke wordt sterk vertegenwoordigd op lijst VVD

Het dorp Yerseke wordt sterk vertegenwoordigd op de kieslijst van de VVD: liefst negen van de vijftien kandidaten wonen in het vissersdorp, waaronder de hele top vier. Ida Sinke is lijsttrekker, nieuwkomer Patrick van Loon staat als tweede genoteerd. Hij vervangt Thea Laban die vanwege gezondheidsreden stopt, na twaalf jaar in de raad. Op plaats drie staat ook een nieuwkomer: Marrit Courtin. De liberalen hopen een plaats in de coalitie terug te veroveren, nadat zij die vier jaar geleden verloren aan Leefbaar. Mocht de VVD in het college komen, dan zal Sinke waarschijnlijk voorgedragen worden als wethouderskandidaat.