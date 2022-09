Verpauperd tuincentrum bij ’s-Heer Hendrikskinderen gaat eindelijk tegen de vlakte

MET VIDEO Nederlands kampioen oesterste­ken Manuela Kriekaard tempert hoop op winst WK: ‘Toppers zijn sneller dan ik’

Manuela Kriekaard (30) uit Yerseke troefde maandag iedereen af bij het Premier Nationaal Kampioenschap Oestersteken in Yerseke. Ze mag nu naar het WK in Ierland. ,,Of ik kans maak? Nee, de toppers die daar meedoen, zijn veel sneller dan ik.”

13 september