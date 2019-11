Veroordeelde moet getuigen over moord Rilland

‘Bewijs tegen Zeeuwse terreurver­dach­te voor deelname executie Syrische militair groeit’

14:48 SCHIPHOL - Ahmad Al K. heeft in 2012 in Syrië wel degelijk deelgenomen aan de executie van een Syrische militair. Justitie is daarvan overtuigd en zegt steeds meer bewijs te zien voor die aanklacht. Al K. werd in mei van dit jaar in zijn woonplaats Kapelle aangehouden en stond vandaag opnieuw voor de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.