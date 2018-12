Vermomde Goesenaar dwong ex-vriendin tot seks en pikante foto's en wordt in hoger beroep veroordeeld

DEN BOSCH - De 30-jarige F.V. krijgt geen lagere straf van het gerechtshof. De Goesenaar liet zijn ex seksfoto’s maken onder bedreiging van het publiceren van pikante foto’s. Die maakten ze samen toen het nog pais en vree was.

De rechtbank in Middelburg gaf eerder 40 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. Het gerechtshof in Den Bosch nam die straf maandag over, ondanks een pleidooi voor een lagere straf.

V. had bekend wat hij gedaan had. Hij deed zich bij zijn ex voor als ene Peter die de pikante foto’s in handen had gekregen. Hij dreigde die foto’s op internet te zetten. Zo dwong hij de vrouw om nog meer seksueel getinte foto’s en video’s te maken. Hij gaf opdrachten wat ze moest doen en de foto’s en video’s moest ze mailen.

V. is onder meer veroordeeld voor verkrachting. Seks hebben met haar ex was namelijk één van de opdrachten van ‘Peter’.