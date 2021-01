Vermiste kat Poetin is na 5 jaar weer thuis in 's-Gravenpolder

'S-GRAVENPOLDER - Vijf jaar geleden was de kat van Elly Huisman uit 's-Gravenpolder ineens verdwenen. Maar vanochtend lag Poetin ineens weer tevreden te spinnen in zijn kattenmand.

Poetin raakte vijf jaar geleden waarschijnlijk zijn nestje kittens beu. Van de ene op de andere dag was hij weggelopen. Het gezin van Elly heeft nog wel geprobeerd te zoeken naar het dier. Maar dat leverde weinig op. “Hij is gechipt, dus we dachten eerst dat iemand ons wel zou weten te bereiken als Poetin werd gevonden.” Maar dat gebeurde nooit.

Gezien de bolle buik van Poetin heeft hij de afgelopen vijf jaar niet een heel zwaar leven gehad. “Die heeft ergens wel een goed adresje gehad", vermoedt Elly Huisman. Ze had zelf wel vaker het idee dat ze Poetin af en toe in de polder zag lopen. Maar of het dan misschien een kat was die op hem leek? Dat kon ze niet met zekerheid zeggen.

Inmiddels is wel duidelijk dat het echt hun Poetin is die weer is thuisgekomen. Hij kan het nog altijd goed vinden met de hond met wie hij het huis moet delen, terwijl die helemaal niet zo van vreemde katten houdt. De reden dat Poetin nu weer thuis is laat zich raden. Misschien speelt de vrieskou van vanochtend mee.