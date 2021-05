Vermist meisje (13) uit Goes in goede gezondheid aangetroffen

‘Lelijk’ GAK-kan­toor in Goes wijkt na de zomer voor appartemen­ten: zo ziet het er straks uit

29 april GOES - Nu het laatste bezwaar van een omwonende is ingetrokken, schiet het plan voor de bouw van dertig appartementen op de plek van het GAK-kantoor in Goes eindelijk uit de startblokken. De verkoop is begonnen. ,,In september wordt het bestaande gebouw gesloopt’', zegt Sven Lavrysen.