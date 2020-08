Vermist meisje (11) uit Tilburg mogelijk in omgeving Goes

Motorrij­der scheurt 80 kilometer harder dan mag over Noord-Beveland en raakt rijbewijs kwijt

21 augustus KAMPERLAND - Een motorrijder die wel heel erg veel haast had, is vanavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed met 180 kilometer per uur over de Oost Westweg op Noord-Beveland. Het verkeer mag daar maximaal 100.