Verlopen rijbewijs zet Sjaak Beukers op de bijrijdersstoel in plaats van achter het stuur

Een geschenk uit de hemel: in het nieuwe Gastenhuis woont moeder weer in de buurt

13:23 GOES - Het is een geschenk uit de hemel, zegt Wilma Vroegop. In Het Gastenhuis in Goes kan haar 96-jarige schoonmoeder weer dicht bij haar kinderen wonen. ,,Wij vinden dat moeder nog te goed is voor het verpleeghuis en denken dat de formule van Het Gastenhuis haar perfect past.” Eind deze maand opent de voorzieningen door ouderen met dementie de deuren.