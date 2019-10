Verlamde Dick van der Heijde uit Kapelle schreef een boek door vijftien maanden met zijn ogen te knipperen

‘Ik was nogal een spraakwaterval’, schrijft Kapellenaar Dick van der Heijde in het boek Je zal m'n ouders maar zijn, dat donderdagavond wordt gepresenteerd in ’t Beest in Goes. Hij heeft het dan over het begin van de jaren tachtig. Het is een zinnetje dat opvalt, omdat Van der Heijde op 28-jarige leeftijd een herseninfarct kreeg dat hem het locked-in syndroom bezorgde. Sinds 1991 is hij verlamd en zit hij opgesloten in zijn lichaam. Praten kan hij niet meer. Hij kan alleen communiceren door met zijn ogen te knipperen. Dat weerhoudt hem er niet van zijn verhalen te blijven vertellen. Je zal m'n ouders maar zijn is zijn tweede boek, na M’n ogen zeggen alles, waarin hij negentien jaar geleden beschreef wat hem na zijn herseninfarct overkwam.