Verkeersplein geeft achterbankkinderen fietsvertrouwen: ‘Dertien verkeersdoden is veel te veel’

Goesenaar krijgt twee weken cel voor bedreigin­gen en vernielin­gen bij Emergis

Op 10 augustus vorig jaar sloeg K. bij Emergis de achterruit van een auto in elkaar, had hij in de wachtruimte een koffiekan tegen de muur gesmeten en een ventilator beschadigd. Aansluitend had hij enkele medewerkers gedreigd te vermoorden. Nog dezelfde maand zou hij een deuk in een auto hebben getrapt en midden september bedreigde hij op het Emergisterrein een medewerker met een boomtak. Eind december kwam er een eind aan de activiteiten van K. toen hij door een medewerker werd aangesproken en die bedreigde. De politie kwam er met getrokken wapens bij en K. werd aangehouden. De rechtbank sprak K. echter vrij van de geweldsmisdrijven. Want, zo was de motivering, het was niet duidelijk of het inderdaad wel medewerkers van Emergis waren en sommige bedreigingen waren ook niet direct aan het personeel gericht.

