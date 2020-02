Verkeershinder verwacht op A58 tussen knooppunt Markiezaat en Rilland

Opnieuw drugspand in Rilland drie maanden op slot, zesde op rij

13:52 Een woning aan de Steenvlietstraat in Rilland gaat per direct voor drie maanden op slot. Dat heeft burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal besloten. In het huis werd eerder een wietkwekerij met 72 planten aangetroffen. Het is dit jaar het is zesde drugspand dat tijdelijk dicht gaat.