Verkeersborden opgeblazen met zwaar vuurwerk in Kapelle

Dieven brengen kerstbomen terug nadat eigenaar in Kortgene camerabeel­den op Facebook zet

9:08 KORTGENE - Ze was woedend toen ze dinsdag zag dat twee kerstbomen van haar terras waren gestolen. En op camerabeelden van haar restaurant waren de dieven nog te zien ook. Nicoliene Schuitemaker van restaurant Graaf van Buren in Kortgene besloot in haar boosheid de beelden op Facebook te zetten. Even later waren haar kerstbomen weer terug.