Verhuizing bibliotheek Goes gaat voorlopig niet door

Goesenaar (71) krijgt levenslang voor doodschie­ten ex-vrouw

6 mei GOES - De 71-jarige Lei B. uit Goes is vandaag bij verstek door de gerechtsjury in het Belgische Tongeren schuldig verklaard voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven. Hij krijgt levenslang. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De kleuterjuf werd 13 december 2009 dood aangetroffen in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Maasmechelen. Volgens de jury staat het vast dat B. de dodelijke schoten afvuurde. ,,De vijf schoten in haar bovenlichaam en het hoofd tonen aan dat hij de bedoeling had om Josée te doden. Zijn motief was wrok.”