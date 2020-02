Vergeet de koude garage; honderd uur knutselplezier in warme woonkamer dankzij kartonbouw

Eindelijk invulling: audiolo­gisch centrum Auris verkast naar voormalige Dusseldorp­ma­vo

18:29 GOES - Auris neemt deze zomer haar intrek in de voormalige Van Dusseldorpmavo in Goes. Die wordt momenteel verbouwd voor de activiteiten van het audiologisch centrum, dat nu nog aan de Nassaulaan huist. Daarmee is na vijf jaar eindelijk definitieve invulling voor een deel van het voormalige schoolgebouw gevonden.