Vereniging Havenweg Kamperland vraagt onderzoek naar Zeeuwse Lagune

Goes kijkt 'drukkere' Buys Ballotstraat nog even aan

24 januari GOES - Veel aanwonenden van de Buys Ballotstraat, 's-Gravenpolderseweg en Kloetingseweg in Goes zien een toenemende verkeersdrukte in hun straat sinds de nieuwe afslag van de A58 open is. Wethouder Loes Meeuwisse zegt dat de gemeente oog heeft voor de situatie. ,,Als het nodig is, grijpen we zeker in, maar dat willen we niet te snel doen.''