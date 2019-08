Verdwijnt de Goese tv-toren in de golven?

GOES - De 137 meter hoge televisietoren van Goes steekt nauwelijks nog boven het water uit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het markante bouwwerk in de golven verdwijnt. Op de voorgrond is nog net de staart van vermoedelijk een verdwaalde walvis zichtbaar.

Het is op z'n minst een een opvallende poster die sinds begin deze week in het Goese straatbeeld is te zien. Het apocalyptische beeld blijkt een uitnodiging te zijn voor de klimaatavond die de gemeente Goes op 25 september in theater De Mythe houdt. De vroegere RTL-weervrouw Helga van Leur geeft een lezing over de verandering van het klimaat, waarna er een debat is.

Klimaathysterie

Het affiche maakt de tongen los. ,,Ik hoop in elk geval niet dat Helga van Leur voorspelt dat de Goese tv-toren voor tientallen meters onder water komt te staan (door klimaatverandering), want dat zou bij uitstek een voorbeeld zijn van klimaathysterie", reageert CDA-Statenlid Jeffrey Oudeman op Facebook. ,,De gemeente Goes probeert de angst er goed in te houden", twittert het Kapelse raadslid Jordy van Leeuwen (Gemeentebelang).

,,We willen zo veel mogelijk aandacht trekken voor het evenement”, zegt een woordvoerster van de gemeente Goes. ,,Daarom hebben we gekozen voor een opvallend beeld. Het is natuurlijk een extreem voorbeeld van klimaatverandering en we verwachten ook echt niet dat dit gaat gebeuren, maar hiermee is wel in één oogopslag duidelijk waar het over gaat.”