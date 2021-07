Verdachte van overval tankstation bij Krabbendijke vindt eis van vier jaar cel voor ‘zitten in de auto’ bizar

MIDDELBURG - Tegen de 37-jarige R. de C. uit Steenbergen is vrijdag een gevangenisstraf van vier jaar geëist. De C. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een overval op een tankstation in Rucphen en een poging daartoe in Krabbendijke.

,,Een bizarre eis’', vond De C., die zegt dat hij er niets mee heeft te maken, en slechts verweten kan worden dat hij in zijn auto heeft gezeten. Twee medeverdachten, de 19-jarige L. D. uit Made en S. T. (25) uit Rucphen hoorden celstraffen van zes maanden respectievelijk drie maanden plus voorwaardelijke celstraffen van achttien en twaalf maanden tegen zich eisen. De zaak tegen nog drie medeverdachten wordt later afgehandeld.

Medewerker belde de politie

In de nacht van 23 augustus vorig jaar werd in Rucphen een medewerker van het tankstation bedreigd met een vuurwapen en gedwongen geld - naar later bleek 300 euro - af te geven. Daarbij zouden T. en De C. betrokken zijn geweest. Twee weken later werd het tankstation Voetpomp langs de A58 bij Krabbendijke overvallen. Dat zou het werk van D. en De C. zijn geweest. Daar bleef het echter bij een poging omdat de medewerker achter kogelvrij glas prompt de politie belde.

Het verhaal van het trio was dat ze samen met de drie andere verdachten een vriendenclub vormden en daarmee geld voor een springkussen voor de jeugd bij elkaar wilden sprokkelen. Ze kregen bezoek van een motorclub en die eiste dat de ‘leider’ van hun club tweeduizend gulden moest betalen. Die leider, S. H. uit Sint Maartensdijk, was kort daarvoor uit de motorclub gegooid. Op 23 augustus ging het zestal een stukje rijden en onderweg, geheel uit het niets, besloot de Smerdieker dat het tankstation in Rucphen moest worden overvallen en dat T. dat maar moest doen. En zo gebeurde het ook.

De C. zat volgens hem laveloos op de achterbank en wist van niets. In Krabbendijke was De C. ook van alles ontgaan, want D. had zonder dat De C. ook maar iets had gezien, geprobeerd een overval te plegen. Hoe die valse kentekenplaten op zijn eigen auto waren gekomen, daar had hij geen idee van.

De rechtbank doet op 30 juli uitspraak.