Verdachte gepakt voor vernieling autospiegels in Goes

De politie had de verdachte al in beeld. Na verhoor is een dossier opgemaakt, waarmee de vernielingen zijn opgelost.

Meerdere autospiegels zijn afgebroken op verschillende plekken in Goes. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag tussen 04.00 en 04.30 uur. De vernielde auto's stonden geparkeerd in de Zuidvlietstraat en de Evertsenstraat in Goes.