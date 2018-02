Verdachte auto in Yerseke blijkt van de buren te zijn

Opvangtehuis voor dementerenden in voormalige Van Dusseldorpmavo in Goes

2 februari GOES - De voormalige Van Dusseldorpmavo in Goes is verkocht. Volgens verkopend makelaar Paul Fermont gaat de koper, die voorlopig anoniem wil blijven, zorg aanbieden in het pand op de hoek van de Van Dusseldorpstraat en de Voorstad.