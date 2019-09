Verdachte (24) van vechtpartij in Goes blijft langer vastzitten

Dorpen pleiten voor aanpak Deltaweg, maar zien verschil­len­de oplossin­gen

13:30 GOES - De veiligheid op de Deltaweg tussen Goes de Zeelandbrug moet snel worden verbeterd. Dat vinden de dorpsverenigingen van Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp. ,,De weg moet worden verdubbeld’’, vinden ze in Wolphaartsdijk. Maar in Wilhelminadorp denken ze dat het ook een stuk goedkoper en simpeler kan.