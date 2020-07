Verbrede Zandijk kan in 2027 klaar zijn

Twee unieke ‘Marokkaan­se lintjes’ in Goes: ‘De stap is nog groot vanuit onze gemeen­schap’

14:14 GOES - Of het echt voor het eerst was dat iemand uit de Marokkaanse gemeenschap in Goes een lintje kreeg, daar stak niemand z'n hand voor in het vuur. Maar bijzonder was het zeker. ,,Ik denk dat de stap voor veel mensen uit onze gemeenschap nog groot is’’, zei Moraad El Uarichi.