Verblijf in inrichting geëist tegen bedrieger ouderen

RILLAND - Officier van justitie Linda van den Oever had er maar één woord voor over en dat was 'laf'. Laf om twee kwetsbare oudere dames van 84 en 91 jaar met een smoes te bestelen.

De veertigjarige dakloze R. E., die woensdag had verkozen om niet aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn zaak, had zich eind maart in Rilland voorgedaan als verkoper van koeken. Hij belde ergens aan, een 84-jarige bewoonster deed open en hoorde dat de opbrengst van de koeken bestemd was voor een schooltje. Ze betaalde vijf euro en vervolgens vroeg E. of hij gebruik mocht maken van het toilet. Toen E. was vertrokken, miste de vrouw haar sleutelbos.

Twee maanden later bezocht hij een verzorgingstehuis in Krabbendijke. Wéér koeken voor een goed doel en de bewoonster, 91 jaar, betaalde grif de vijf euro. Deze keer vroeg E. of ze misschien een glas water voor hem had. Terwijl zij een glas voor hem haalde, glipte E. de woning binnen en pikte 150 euro uit de portemonnee van de vrouw.

In dezelfde maand, in Halsteren, kreeg hij het aan de stok met een 71-jarige man die niet was gediend van zijn verkooppraatje. Als reactie daarop bedreigde E. hem met een bezemsteel.

Volgens de deskundigen heeft E. ADHD en borderline. Als hij het ergens niet mee eens is, gooit hij de kont tegen de krib. Behandelingen hebben niet geholpen en een eerder opgelegde ISD-maatregel (verblijf in een inrichting voor veelplegers) had evenmin succes.Toch eiste de officier nogmaals de ISD-maatregel, om hem de kans te geven zijn leven op de rails te krijgen.