Verbazing over omzagen boom om kat te redden: ‘Dit was een iets te spontane actie’

Engel (90) sjouwt nog altijd als een jonge hond met kratten en dozen voor de Voedsel­bank

12:09 GOES - Engel Sinke uit Goes is op negentigjarige leeftijd nog verbazingwekkend fit. Hij is kerngezond en fietst elke dag een rondje. Gewoon op spierkracht, want een elektrische fiets? Nee, daar is hij naar eigen zeggen nog niet aan toe. Maar het meest bijzonder is nog wel zijn vrijwilligerswerk. Elke week loopt hij twee of drie halve dagen met kratten en dozen te sjouwen voor de voedselbank.