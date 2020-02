Veiligheid van de carnavalsoptochten: hoe is dat eigenlijk geregeld?

Hoe zorg je voor veiligheid tijdens de carnavalsoptochten?

,,Wij verstrekken een vergunning en daarin staat waaraan voldaan moet worden. Dat is heel breed. Dat gaat over de route, het gebruik van de openbare ruimte en hoe de optocht verloopt. Wij stellen de voorwaarden en het bestuur van de carnavalsvereniging moet daarop toezien. Zij zijn verantwoordelijk voor een ordelijk verloop. Maar in de vergunning gaat het niet alleen over de optocht. Veel horecagelegenheden hebben bijvoorbeeld ook een tent staan en ook dat regelen we in een vergunning.