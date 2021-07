Veiliger en beter medicijnen toedienen; Kapelle heeft Zeeuwse primeur met app

Henk Bakx van huisartsenpraktijk Bruëlis is enthousiast over het nieuwe systeem. ,,Het grote voordeel is dat degene die de medicijnen uitdeelt via zijn notebook of tablet realtime inzicht heeft in het medicatievoorschrift. Want dat verandert nogal eens. Als ik iemand een kuurtje voorschrijf dan duurde dat soms wel even voordat ze dat wisten, maar met het nieuwe elektronische systeem staat het er binnen twee minuten op. Dan ben je altijd op tijd met nieuwe medicijnen en stop je op tijd met de oude.”