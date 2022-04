Veel verdriet na overlijden van ‘de man met de glimlach’ uit Goes: vrienden starten crowdfunding voor vrouw en kinderen

GOES - Een man met een hart van goud. Zo typeren veel mensen Jaap Dorleijn uit Goes. Hij overleed zaterdag. Vrienden zijn een crowdfunding begonnen voor zijn vrouw en kinderen.

Zaterdag overdag had hij het eerste elftal van zijn geliefde V.V. Kloetinge nog aangemoedigd, zoals zo vaak. Jaap Dorleijn (43) trad tijdens de thuiswedstrijden altijd op als steward, maar ook als Kloetinge een uitwedstrijd moest spelen, was hij er vaak bij om het elftal aan te moedigen. Zo ook afgelopen zaterdag, toen Kloetinge in Hellevoetsluis moest voetballen tegen Nieuwenhoorn. Het is voor de mensen die Jaap liefhadden haast niet te bevatten dat hij er die avond plots niet meer was.

Altijd een glimlach

En mensen die hem liefhadden, waren er veel. ,,Jaap was een fantastische kerel, iemand die altijd voor anderen klaarstond’’, zegt vriend Vincent Peemen. ,,We noemden hem wel eens ‘de man met het blije bakkes’. Hij had zo mee kunnen doen in een reclame voor tandpasta of zoiets. Altijd stond er een glimlach op z'n gezicht. Als hij hier samen met zijn vrouw Charlotte in de Sportpub kwam (Peemen is de eigenaar, red) en ze gingen samen ergens zitten, dan zat het tafeltje binnen de kortste keren vol met andere mensen. Hij was een voorbeeld voor velen.’’

Jaap was een graag geziene gast in de Sportpub in Goes, waar hij onder meer kwam om te darten. De zondag na zijn overlijden kwamen zo'n vijftig à zestig mensen er samen om hun verdriet over zijn overlijden met elkaar te delen. Rond die tijd werd ook duidelijk dat inwoner van Goes geen uitvaartverzekering had. Een groep van pakweg tien vrienden heeft toen besloten een crowdfunding op te zetten, zodat Jaaps vrouw en twee kinderen niet met de kosten opgezadeld zouden worden.

Steuntje in de rug

Toen bleek wel hoe geliefd hij was. Er stroomde vrijwel meteen veel geld binnen. ,,We hebben het streefbedrag zelfs verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro’’, zegt Peemen, één van de initiatiefnemers. ,,Blijkbaar hebben heel veel mensen de behoefte om het gezin van Jaap te steunen.’’ Dinsdag rond het middaguur stond de teller op een dikke 21.000 euro. Liefst 584 mensen hadden een geldbedrag gedoneerd. Het geld dat overblijft als de uitvaart van Jaap is betaald, is voor zijn vrouw en kinderen. ,,Zij kunnen dat steuntje in de rug vast goed gebruiken, want ze zullen in een groot zwart gat vallen’’, zegt Peemen.

Bij V.V. Kloetinge zijn ze ook heel verdrietig om het overlijden van Jaap. Daar kwamen mensen maandagavond bijeen om hem te gedenken en iets op te schrijven in een herdenkingsboekje dat later aan zijn vrouw en kinderen zal worden overhandigd. Komende zaterdag, als Jaap wordt begraven, hangt de vlag bij de voetbalvereniging halfstok. Ook zal voorafgaand aan de thuiswedstrijd van het eerste elftal een minuut stilte worden gehouden. Ook bij de Sportpub is het verdriet zoals gezegd groot. ‘De Pub zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou’, staat op Facebook.