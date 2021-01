Veel kritiek op haast om Zanddijkbewoners uit te kopen

In november is besloten dat de Zanddijk tussen Yerseke en de A58 wordt aangepakt. Dat kost in totaal 58 miljoen euro. De inkt was nog nat toen het dagelijks provinciebestuur de Staten al vroeg vast 8 miljoen daarvan op tafel te leggen om bewoners langs het tracé uit te kopen. ,,Dit voorstel verbaast me wel", zei Maaike Walraven (GroenLinks) vrijdag in de Statencommissie ruimte. ,,Het is ook geen klein budget.”