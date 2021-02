Veel interesse in Zeeuwse ‘TenneT'-huizen: grote kavels, mooi uitzicht én een hoogspanningslijn in de tuin

Plan voor woon- en werkvoor­zie­ning voor gehandicap­ten aan Nansenbaan in Goes

28 januari GOES - Zorgorganisatie ‘s-Heeren Loo wil aan de Nansenbaan in Goes een woon- en werkvoorziening bouwen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Burgemeester en wethouders willen daar in principe aan meewerken.