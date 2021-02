Veel bestellingen na hartenkreet van klompenmaker Jaap: ‘Dit is zo hartverwarmend’

Tassen vol bestellingen staan klaar in de streekproductenwinkel van klompenmakerij Traas in Heinkenszand. ,,Het is overweldigend”, zegt Jaap Kramer. ,,We wisten afgelopen weekend niet wat we meemaakten. De één na de andere bestelling plofte binnen. Met vijf man zijn we bezig geweest om alles te verwerken.” En dan schieten de tranen opnieuw in zijn ogen. ,,Dit is zo hartverwarmend.”