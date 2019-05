Veel belangstelling voor open dag bij jarig Hoeve Voemekaer in Biezelinge

,,Vijf jaar terug zijn we op 5 mei gestart met vijf bewoners", vertelt Marjolein Corbijn. Samen met haar man Hans runt zij de zorgonderneming die is gevestigd in een verbouwde boerderij uit 1912 aan de Noordstraat in Biezelinge. ,,En in datzelfde jaar kwamen er geleidelijk nog een aantal bij.”

Quote Er voor elkaar zijn, dat vinden wij heel belangrijk. Voor elkaar kunnen zorgen. Marjolein Corbijn, Hoeve Voemekaer

Inmiddels telt Hoeve Voemekaer tien bewoners met een verstandelijk beperking. ,,Vorig jaar mei kwam die tiende bewoner erbij. Ze wonen alle tien in de prachtige verbouwde schuur", aldus Marjolein. ,,Hans en ik wonen ernaast in het woonhuis. Van daaruit kunnen we binnendoor naar de bewoners. Dat is vooral handig voor de nachten, als er wat is. De bewoners variëren in leeftijd van 21 tot 55 jaar. Maar de meesten zitten zo tegen de 30 jaar."

Wachtlijst

Met de tien bewoners heeft Hoeve Voemekaer zijn limiet wel bereikt. Al is er belangstelling genoeg. Maar het echtpaar Corbijn wil niet verder groeien: ,, We hebben een flinke wachtlijst. We zouden zo nog een huis kunnen bouwen. Maar dat gaan we niet doen, want dan streef je je eigen doel voorbij. Dan ben je alleen maar aan het coachen en bijna niet meer met de mensen bezig.”

Volledig scherm Ook aan de kinderen wordt gedacht op de open dag van Hoeve Voemekaer, met onder meer een trampoline, een springkussen of een rondje met de paardekar. © Willem Adriaansens