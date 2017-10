Vechten en knokken om te blijven werken

Maar ondanks alle aanpassingen (zoals een speciale computer en een iphone omdat die spraakgestuurd kan werken) kost het werken door zijn handicap veel meer energie dan voor iemand die gezond van lijf en leden is. ,,Ik had bijvoorbeeld vanochtend een vergadering. De anderen hebben allemaal een agenda en notulen voor zich. Ik moet dat uit het hoofd doen. Het vraagt al met al heel veel energie en om in dit vakgebied te blijven werken. Je moet zelf heel creatief worden om aan het werk te kunnen blijven en ik moet dingen in het dagelijks leven laten om het vol te houden.'' Maar hij heeft het er voor over en heeft veel plezier in zijn baan. Dat vervolgens juist hij dan ook nog eens wordt uitgeroepen tot beste praktijkbegeleider in de sectoren ict, creatieve industrie en onderwijs in Zeeland maakt hem enorm trots. ,,Het is een erkenning en dan denk je wel even dat heb ik toch maar bereikt.'' Hij zou het meer mensen gunnen. ,,Ik merk dat het heel belangrijk is dat er aandacht voor is dat mensen met een beperking aan het werk kunnen en dat werkgevers zich dat ook bewust zijn.''