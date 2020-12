Vanuit Utrecht naar Kwadendamme voor vuurwerk

Overleg­groep Zanddijk beschul­digt provincie van chantage

22 december YERSEKE – Er wordt ongepaste druk uitgeoefend op de aanwonenden van de Zanddijk om hun huis zo snel mogelijk te verkopen, vindt de overleggroep Zanddijk. De groep maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop aanwonenden worden benaderd door de provincie. In een brief aan Provinciale Staten (PS) wordt zelfs gesproken over chantage.