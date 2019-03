Vanaf de eerste rang kijken naar het werk aan de spoortunnel in Goes

video Husky's trekken Mariet Joosten uit Heinkens­zand naar brons op het WK

19:30 Heinkenszand - Ze is Nederlands kampioen en werd derde op het WK in Frankrijk. Mariet Joosten uit Heinkenszand zit bij de top van het sledehondenrennen. Met haar dieren reist ze in de winter naar sneeuwgebieden om te trainen en wedstrijden te rijden. Maar regelmatig zie je haar ook door de Zeeuwse bossen snellen.