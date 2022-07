Van Sabben krabbelt op na verwoestende brand: ‘Zelfs de simpelste steeksleutel moesten we opnieuw kopen’

Dat was het gevolg van een enorme brand die het bedrijf bij Eindewege half april compleet in de as legde. Bij Van Sabben hadden ze de ‘pech’ dat alle voorzieningen onder één dak zaten, in een lange loods. Na de brand was dus zowat alles weg: kantine, werkplaats, kantoor, opslagplaats... plus álles wat erin stond en lag. Sindsdien staan alle voertuigen buiten, ligt het materiaal in containers en drinken de medewerkers koffie in een oude, kleine keet.