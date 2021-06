Van oude pallets naar een olifant: in het Goese Recycle Café worden van afval mooie dingen gemaakt

Dit is waarom Reimers­waal tóch niet hoeft te bezuinigen of de belastin­gen moet verhogen

10 juni KRUININGEN - Ze zijn er nog een beetje beduusd van in het gemeentehuis in Kruiningen. Lange tijd zag het ernaar uit dat Reimerswaal fors minder geld (min 30 euro per inwoner) zou krijgen van Den Haag. Maar in de nieuwste berekeningen gaat de gemeente er juist flink op vooruit. ,,Met wel 70 euro per inwoner. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, want dit gaat ‘m waarschijnlijk niet worden”, tempert wethouder Dirk Verburg (LR, financiën) de verwachtingen.