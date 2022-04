Van ‘niet democratisch’ tot ‘kijk eerst eens naar jezelf’: kritiek én begrip over boycot door LPB in Borsele

Dode man op dijk Hansweert blijkt bekende dakloze Amigo: ‘Hij wilde niet geholpen worden’

HANSWEERT - De man die gisteravond dood werd aangetroffen op de Werfdijk in Hansweert was de alom bekende dakloze Amigo. Dat hebben diverse mensen bevestigd aan de PZC. Hij is een natuurlijke dood gestorven, blijkt uit onderzoek.

14 april