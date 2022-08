Van kleine slaapkamer naar hartje Yerseke: Zoobiza wordt volwassen

De twee banken in het midden van de zaak zien er uitnodigend uit, maar eigenlijk heeft Willy van Damme (63) helemaal niet zoveel tijd om er op te zitten. Want als ze geen klant helpt bij het vinden of passen van dameskleding, dan is ze wel met social media in de weer. Of de administratie. Nee, rustig heeft ze het niet. ,,We zijn van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Zondag ga ik naar Amsterdam, en maandag naar Antwerpen voor de inkoop van de nieuwe zomercollectie. Want ik wil het zelf zien en uitkiezen, koop niets vanaf websites. We durven veel op de inkoop. Wat een ander niet aandurft, doen wij wel. Kleding met glitter of een panterprint. Ja hoor, dat kan hier ook. Zeeland wordt hipper.”