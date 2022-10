Van het belang van schorren tot aan spelen met lego: de open dag NIOZ was één groot wetenschapsfeest

Het NIOZ richt zich specifiek op de rol van de kust en de zee bij klimaatverandering en biodiversiteit, legt Kim Sauter van communicatie uit. ,,En in Yerseke richten we ons speciaal op de Zuidwestelijke Delta en daar gaat deze dag ook over.” Het is de eerste keer in het tienjarig bestaan van het NIOZ in Yerseke dat er een open dag is. En de belangstelling is groot, zo blijkt. In de eerste twee uur hebben zich al zo'n 400 bezoekers gemeld en de grootste groep wordt in de middag verwacht.