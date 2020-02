Van fotograaf naar winkelier. Een logische stap voor Angelique Koudenburg

Drie, zes en negen jaar cel geëist voor overval bankfili­aal Goes

10 februari MIDDELBURG - De 32-jarige Vlissinger D. R. had schulden en had een gerucht gehoord. In Goes, bij de Regiobank, was zéker een ton te halen. En R. ging het dan ook op 19 april ‘halen’. Die 100.000 euro bleek niet meer te zijn dan 4560 euro en het ‘halen’ was een gewapende overval, samen met twee kornuiten. Vandaag zat hij voor het hekje van de rechtbank en hoorde hij negen jaar cel tegen zich eisen. Tegen zijn medeverdachten, de 19-jarige Middelburger M. H. en de Rotterdammer C. F. (26), werd zes en drie jaar cel geëist.