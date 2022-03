Van flats slopen tot een parkeergarage bouwen: tweehonderd kantjes vol plannen voor Goes

GOES - Bij verkiezingen horen verkiezingsprogramma's. De zeven partijen die in Goes dingen naar de gunst van de kiezer, hebben samen bijna tweehonderd pagina's met standpunten en ideeën gevuld. Van het slopen van flats tot de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.

Met de verkiezingsprogramma's bij de hand rijden we een rondje door Goes. Onze rit begint bij hotel Van der Valk, waar misschien wel een hoge hoteltoren komt. Slechts één partij zegt hierover iets in haar verkiezingsprogramma. De combi PvdA/GroenLinks is klip-en-klaar: zo’n hoog gebouw is onwenselijk, zeker in de buurt van het Poelbos.

Asielzoekers

Volledig scherm De Zeelandhallen in Goes. © PZC We steken de Deltaweg over en komen bij de Zeelandhallen. De plek waar in het verleden een transferium zat. Als het aan de Partij voor Goes, SGP/CU, D66 en PvdA/GL ligt, krijgt Goes weer zo'n voorziening. Mensen kunnen er hun auto parkeren en met bijvoorbeeld de bus of (elektrische) fiets richting de binnenstad rijden. In de Zeelandhallen worden momenteel asielzoekers opgevangen. Nieuw Goes pleit als enige partij tegen grootschalige noodopvang en de komst van een nieuw permanent asielzoekerscentrum in Goes. De VVD zegt in haar programma dat Goes geen afgewezen asielzoekers en illegale migranten moet ondersteunen. En ook geen organisaties die deze mensen helpen.

Via de Nansenbaan komen we bij de fastfoodboulevard. Alle inspanningen ten spijt, ligt er nog veel afval op straat. Als het aan Nieuw Goes ligt, worden hier (en elders) straks meteen boetes uitgedeeld aan mensen die hun rommel op straat gooien. De tijd van ‘eerst waarschuwen’ is voorbij als het aan de lokale partij ligt.

Flats slopen

Volledig scherm Flat De Bongerd in Goes. © Mechteld Jansen We naderen Goes-Zuid en rijden langs de Buys Ballotstraat, waar als het aan het CDA ligt een permanent verbod voor vrachtwagens wordt ingevoerd. Even verderop ligt flat De Bongerd. Als de combinatie PvdA/GL het voor het zeggen krijgt, staat die er straks niet meer. Die partij wil de drie hoge Goese torenflats (ook Weidezicht en Boszicht) slopen om ruimte te maken voor nieuwe, groene wooncomplexen.

Het is maar een klein stukje rijden naar het pand van lijmproducent Bison aan de Doctor A.F. Philipsstraat. Als het aan D66 ligt, zit het bedrijf daar over een aantal jaar niet meer. De partij wil het verouderde bedrijventerrein De Poel IV omvormen tot een woonwijk met vijfhonderd gevarieerde huizen. Daarvoor moeten de bedrijven verhuizen naar bijvoorbeeld het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg. Ook de Jumbo Foodmarkt moet weg voor de nieuwe woonwijk. Dat er (veel) huizen moeten worden gebouwd in Goes vinden trouwens alle partijen, waarbij ze allemaal hun eigen accent leggen. De VVD noemt als enige een aantal: er moeten duizend woningen bij.

Van de sokken gereden

Volledig scherm De rotonde Kompasplein in Goes. © Johan van der Heijden We verlaten het oude bedrijventerrein en komen via de spooronderdoorgang bij de door veel inwoners gevreesde rotonde Kompasplein bij het stadskantoor. Hier zijn (net als op het Poelplein, aan de andere kant van de onderdoorgang) de afgelopen twee jaar heel wat fietsers (bijna) van de sokken gereden. Alle partijen vinden dat de rotondes veiliger moeten worden. Nieuw Goes en CDA pleiten zelfs voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietstunnel bij het Kompasplein. D66 vindt dat er één-richting-fietspaden moeten komen bij de rotondes nabij de onderdoorgang. Nu worden automobilisten er geconfronteerd met fietsers die van twee kanten komen, met alle gevolgen van dien.

In het stadskantoor zal het ook de komende vier jaar regelmatig gaan over de betaalbaarheid van onder meer de WMO en de jeugdzorg. De Partij voor Goes, Nieuw Goes en PvdA/GL willen dat de bezuinigingen op de WMO worden teruggedraaid. Dat zou betekenen dat mensen ook weer huishoudelijke hulp krijgen als die korter dan zes maanden nodig is en dat ze niet meer kunnen worden verplicht te verhuizen als ze een aangepaste woning willen. Andere partijen vonden de versoberingen ook niet leuk, maar wel nodig om de zorg betaalbaar te houden. Ze willen wel dat de menselijke maat behouden blijft.

Coffeeshops sluiten

Volledig scherm Coffeeshop High Life Goes. © Johan Van Der Heijden Via de M.A. de Ruijterlaan rijden we richting De Koepoort, waar coffeeshop High Life een prominente plek inneemt. Maar niet lang meer, aan het aan SGP/CU ligt. Die partij is helder in haar programma: ‘we sluiten de coffeeshops’. Het CDA gaat iets minder ver. De partij gedoogt de huidige coffeeshops, maar wil dat er zeker geen bij komen en weert ze ook het liefst uit de binnenstad. D66 en PvdA/GL pleiten in hun programma voor het weer toelaten van buitenlandse klanten in de coffeeshops, om zo de straathandelaren de wind uit de zeilen te nemen. Wanneer duidelijk is dat dit écht werkt tegen de straathandel wil de VVD dat ook. Over softdrugs gesproken: Nieuw Goes wil dat Goes zich aanmeldt voor een proef met gereguleerde wietteelt.

Even verderop rijden we over de rotondes Tiendenplein en Ronda Gosaplein, waar het autoverkeer geregeld vastloopt. De Partij voor Goes herhaalt in haar programma het pleidooi voor een nieuw stukje fietspad tussen beide rotondes, voorlangs het ZLM-kantoor. Dit moet de doorstroming van auto's verbeteren, omdat veel fietsers dan het Ronda Gosaplein niet meer op hoeven.

Parkeergarage

Via de Ringbaan en de Joachimikade komen we op het parkeerterrein aan de Oostwal, waar het op drukke winkeldagen vaak zoeken is naar een plekje. Het CDA haalt een oud plan uit de ijskast en wil daar een ondergrondse parkeervoorziening aanleggen. De partij voor Goes houdt het wat neutraler door te pleiten voor het realiseren van meer parkeergelegenheid aan de oostkant van de stad. SGP/CU legt de focus op meer mogelijkheden voor ‘kort parkeren’, terwijl de VVD rept over nieuwe parkeerlocaties aan de rand van de stad, zonder daarbij specifiek de oostzijde te noemen.

Volledig scherm Werkzaamheden bij de kruising op de Deltaweg bij Wilhelminadorp. © Johan Van Der Heijden Via Wilhelminadorp bereiken we de Deltaweg. D66 en CDA spreken zich in hun verkiezingsprogramma uit voor het ongelijkvloers maken van de kruising op die weg ter hoogte van Wilhelminadorp. Als het aan het CDA ligt gebeurt dat ook met de grote kruising op de Deltaweg bij Goes. Nieuw Goes en SGP/CU zeggen respectievelijk de veiligheid en de doorstroming van de Deltaweg te willen verbeteren. PvdA/GL spreekt zich uit tegen het verdubbelen van de Deltaweg.

Vakantiehuisjes

De rit eindigt in de recreatiezone aan het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk, waar plannen voor appartementen en buitendijks gelegen huisjes de afgelopen jaren de gemoederen bezighielden. Nu de komst van die buitendijks gelegen huisjes op de tocht staat, richt initiatiefnemer Bastiaan van 't Westeinde zich op een binnendijkse variant. Als het aan PvdA/GL ligt, stopt hij daar mee. ‘De Zuidvlietpolder mag niet bebouwd worden’, staat in het verkiezingsprogramma. De partij wil helemaal geen bebouwing langs de randen van het Veerse Meer. CDA, SGP/CU, VVD , Partij voor Goes en Nieuw Goes zien ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen, zo lang er rekening wordt gehouden met de natuur, al stelt Nieuw Goes dat de oevers hoe dan ook groen moeten blijven.

Dit artikel bevat uiteraard slechts een zeer kleine selectie van de honderden ideeën en standpunten die de zeven partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen. In het kader hieronder staan de speerpunten van de partijen. Op de websites van CDA, PvdA/GL, VVD, SGP/CU, Nieuw Goes, Partij voor Goes en D66 zijn de volledige programma's te vinden.

De PZC vroeg elke partij in Goes een top 5 van de belangrijkste speerpunten te maken. Hieronder staan ze. De partijen zijn gerangschikt van klein naar groot, op basis van het aantal stemmen in 2018. D66: 1) Meer inspraak inwoners waarbij er geluisterd en gereageerd wordt. 2) Woonruimte voor iedereen, met focus op renoveren en verduurzamen, nieuwe woonwijk ten zuiden van het spoor. 3) Zorg voor elkaar, vooral preventief met investeren in onze jongerenwerkers. 4) Verkeersveiligheid, rondom scholen en veiligere fietspaden. 5) Leefbaar houden van de dorpen, slim bijbouwen en toename vakantiewoningen tegengaan. Partij voor Goes: 1) Met voorrang bouwen van sociale huur-en starterswoningen voor lage inkomens. 2) Aanpassen van het besluit tot invoering verhuisplicht en eerste 6 maanden geen huishoudelijke hulp bij de WMO. 3) Verkeersonveilige situaties met spoed aanpakken. 4) Verduurzamen woningen stimuleren, maar geen belastingverhogingen om gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken. 5) Het regelen van gemeentelijke zaken blijft fysiek op ’t Stadskantoor mogelijk, niet alleen digitaal. Nieuw Goes: 1) Meer betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. 2) Veiligheid vergroten door meer wijkagenten en boa’s aan te stellen. 3) Meer bomen, dus kappen met kappen. 3) Verhuisplicht en bezuinigingen op huishoudelijke hulp terugdraaien. 5) Verkeersveiligheid vergroten, bijvoorbeeld bij de nieuwe rotondes. SGP/CU: 1) Sterk gezin en relaties, bijvoorbeeld met een relatie- en gezinsloket. 2) Rust op zondag, ook vormgegeven in het gemeentelijke beleid. 3) Drugsvrije Gemeente Goes. Als de mogelijkheid zich voordoet, sluiten we de coffeeshops. 4) Betaalbaar wonen. We zetten ons in voor alternatieve betaalbare woonvormen voor jong en oud. 5) Een ruimhartig sociaal beleid, waarin armhartigheid centraal staat en er ruimte is voor de eigen identiteit. VVD: 1) Duizend nieuwe woningen in heel de gemeente Goes. 2) Investeren in een bruisende binnenstad. 3) Vlotte doorstroom op onze wegen en meer inzet op verkeersveiligheid. 4) Ruimte voor ondernemerschap en een nieuw MKB-loket. 5) Lage lasten voor de eigen woning (ozb). PvdA/GL: 1) De bezuinigingen op de WMO worden teruggedraaid. 2) Betaalbaar en natuur-inclusief wonen voor iedereen. 3) Investeren in cultuur. 4) Verduurzaming is voor iedereen betaalbaar. 5) Betere armoedebestrijding. CDA: 1)Bouwen voor starters en senioren. 2) Een veilige samenleving. 3) Beschikbare zorg voor jong en oud. 4. Een bruisende binnenstad. 5) Goes verder versterken als economisch hart van Zeeland.