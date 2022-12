Van een rustig straatje naar de drukte: nieuwe stek voor winkel van Terre des Hommes in Goes

Niet dat het slecht ging op de plek die nu wordt verlaten, maar heel druk met passanten is het niet in het kleine straatje tussen de haven en de Opril Grote Markt. Het feit dat er straks meer voorbijgangers zijn, die hopelijk ook binnenwippen, in combinatie met het gegeven dat tweedehands kleding helemaal hip is, zorgt bij de vrijwilligers voor veel optimisme over de toekomst. ,,Jaren geleden was de situatie compleet anders’’, weet winkelcoördinator Sisca Waltman van de Terre des Hommes-winkel in Goes. ,,Toen wilden veel mensen echt niet gezien worden in een winkel als de onze. Het beeld was toch dat je hier naartoe ging als je geen nieuwe kleding kon betalen. Tegenwoordig ben je duurzaam en uniek als je tweedehands kleding koopt. We hebben dat in ongeveer tien jaar compleet zien omslaan.’’